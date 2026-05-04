Пока вы не уснули: призыв Келлога к России и арест гендиректора оборонного завода

Келлог призвал Россию «начать переговоры» по Украине

Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал Россию "вести переговоры" о том, что она "на самом деле может удержать". Об этом он заявил Fox News.

По его мнению, Москва сейчас не добивается абсолютной победы в конфликте, так как российская армия не находится "по ту сторону Днепра, в Харькове или Киеве". Келлог также призвал Украину не отступать с территории Донбасса, так как это якобы откроет России дорогу на Киев.

Гендиректора «Красмаша» отправили в СИЗО по делу о растрате

Генерального директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова поместили под стражу, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Генеральный директор «АО Красноярский машиностроительный завод» Гаврилов оказался в следственном изоляторе Красноярска в конце апреля, сказал собеседник РИА «Новости».

В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло сообщения СМИ об атаке иранских сил по американскому кораблю вблизи Ормузского пролива. Об этом командование сообщило в своем аккаунте социальной сети Х.

Днем 4 мая агентство IRIB сообщило, что Ирану удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив.

Роскомнадзор планирует повысить эффективность блокировки VPN до 92%

СМИ обратили внимание на целевые показатели Роскомнадзора по развитию технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), согласно которым к 2030 году регулятор планирует довести эффективность блокировки VPN-сервисов до 92%. Однако документу уже полтора года, выяснил «Код Дурова».

Документы связаны с программой бюджетного финансирования Главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору. Информацию опубликовала журналистка Мария Коломыченко, однако соответствующие решения о субсидировании были утверждены еще в январе 2025 года.

Армия США получила новый приказ об ударах по Ирану

Армия США получила новый приказ о нанесении ударов по катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ракетным позициям Ирана. Об этом на своей странице в соцсети Х со ссылкой на высокопоставленный источник в американском правительстве сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид.

Ранее Тегеран объявил, что Военно-морским силам Ирана удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив.

В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

В Краснодаре возбудили уголовное дело об осквернении воинских захоронений. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 1 мая неизвестные прошли на кладбище в хуторе Копанском и разгромили 14 захоронений павших в ходе специальной военной операции (СВО) бойцов. Всего повреждены 13 стеклянных рамок с фотографиями павших, также поврежден деревянный крест. Следователи выясняют обстоятельства и устанавливают причастных к акту вандализма.

Певица Клава Кока тайно вышла замуж в Париже

Информация о том, что Клава Кока тайно вышла замуж во Франции, распространилась в Интернете после того, как в запрещенной социальной сети "Инстаграм" появились кадры, на которых артистка и ее избранник Дима Масленников запечатлены с обручальными кольцами.

Буквально месяц назад влюбленные объявили о своем романе, а затем уже сообщили, что женятся. Теперь же Клава Кока и Дима Масленников, по слухам, тайно оформили отношения в Париже. На кадрах видно, как артистка облачена в белое короткое платье и в модные леггинсы в тон. Образ завершали лодочки на высоком каблуке и скромный букет ландышей. Волосы Клава уложила в гладкую прическу.

В Индии открыли самый широкий подземный тоннель в мире

В Индии в начале мая открыли самый широкий подземный автомобильный тоннель в мире. Сооружение шириной 22,3 метра и длинной почти в 9 километров стало последним участком скоростной трассы между городами Мумбай и Пуна в штате Махараштра.

Как сообщает издание The Print, тоннель имеет по четыре полосы движения в каждом направлении, а также полосы для экстренных служб. Его строительство обошлось в сумму эквивалентную 736 миллионам долларов США.

Бюджет России получил рекордные поступления

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджетную систему России 61,2 трлн рублей по итогам 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет ФНС России.

По данным службы, общий объем поступлений вырос на 8,8% по сравнению с 2024 годом. В федеральный бюджет поступило 26,6 трлн рублей, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Поступления в консолидированные бюджеты увеличились на 5,3% и достигли 19,7 трлн рублей.

Искусственный остров старше Стоунхенджа нашли в шотландском озере

Археологи с помощью инновационных методов обследовали искусственный остров в Шотландии, который был создан раньше Стоунхенджа. Под ним обнаружили деревянную платформу.

Подводные раскопки провели на озере Лох-Боргастейл. Ученые обнаружили там многослойную конструкцию из дерева, камней и хвороста. Вокруг сохранились сотни фрагментов неолитической керамики.

