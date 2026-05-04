Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

На полях встречи Европейского политического сообщества Фицо сказал, что в данный момент он не видит причин для возобновления поставок такого вида электроэнергии. Политик также напомнил, что после того, как Киев остановил транзит топлива из РФ через свою территорию, Братислава лишилась одного из источников заработка.

Ранее венгерское издание заявило, что предстоящая поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на 9 Мая показала глубокий раскол в Европе относительно России.