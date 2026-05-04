США начнут сопровождать корабли через Ормузский пролив: что об этом пишут зарубежные СМИ

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что намерен освободить заблокированные в Ормузском проливе суда, а в Иране пригрозили жесткими мерами в случае таких действий. Как эту инициативу оценили зарубежные СМИ, разбирался «Рамблер».

Ормузский пролив, являющийся одной из основных нефтяных артерий, был фактически блокирован Ираном после нападения на страну США и Израиля. Это привело к резкому росту цен на нефть и газ, а также проблемам с удобрениями.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» (Project Freedom), пообещав «вывести» заблокированные суда из Ормузского пролива. Центральное командование США сообщило, что поддержит эту операцию силами 15 тысяч военнослужащих, более чем сотней самолетов наземного и морского базирования, а также военными кораблями и беспилотниками. Сегодня появилась информация, что Ирану удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив.

По словам Трампа, к США с просьбой разблокировать жизненно важный маршрут поставок обратились «страны со всего мира», пишет газета The Wall Street Journal.

«Ради блага Ирана, Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы сказали этим странам, что будем безопасно выводить их суда», - цитирует издание заявление американского лидера.

При этом, по данным портала Axios, сославшегося на американских чиновников, анонсированная Трампом операция по безопасному выводу коммерческих судов через Ормузский пролив не предполагает их обязательного военного сопровождения.

«ВМС США собираются предоставить коммерческим судам информацию о наиболее удобных морских путях в проливе, особенно в отношении использования путей, не заминированных иранскими военными», - отмечается в статье.

В свою очередь руководители судоходных компаний усомнились в том, что новый план США снижает риски, обратив внимание на то, что для «устранения препятствий необходимы усилия обеих сторон, а не только одной», пишет CNN.

Издание отметило, что Центральное командование США лишь однажды подтвердило прохождение американских эсминцев через пролив, который представляет собой «узкий водный путь» и «места для маневрирования и избегания угроз там практически нет».

«Иранские силы, которые могут представлять угрозу для миссий сопровождения в проливе, рассредоточены и в основном мобильны. По словам экспертов, беспилотники и ракеты могут запускаться с грузовиков, а мины могут быть развернуты с бесчисленного количества небольших рыбацких лодок или даже прогулочных судов», - говорится в статье.

Газета The New York Times констатировала, что прогнозы Трампа о краткосрочном конфликте с минимальными экономическими последствиями «рушатся». Цены на нефть растут, война непопулярна в США, а сам американский лидер постоянно опровергает свои же высказывания и готов ссориться с союзниками.

«Складывается ощущение, что сейчас противники выясняют, чья воля крепче. Вашингтон продолжает блокаду морских перевозок Тегерана, поскольку иранцы отказались выполнить его требования и сдать обогащенный уран (…) Одновременно назревают опасения насчет копящихся военных издержек, а всего через полгода предстоят промежуточные выборы, на которым республиканцам неизменно прочат потери», - заметили журналисты.

На этом фоне, по данным Bloomberg, Китай «приказал своим компаниям игнорировать санкции США».

«Это беспрецедентный акт неповиновения, который может привести к тому, что под перекрестный огонь попадет целый банковский сектор на фоне растущей напряженности в отношениях между крупнейшими экономиками мира», - говорится в статье.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. После провала мирного урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов».