Ван И рассказал о «красных линиях» и будущем диалоге с Вашингтоном

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая и представляет собой точку наибольшего риска в китайско-американских отношениях.

Ван И сделал соответствующее заявление в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио.

По словам китайского дипломата, американская сторона должна выполнять свои обязательства и делать правильный выбор, открывая новое пространство для китайско-американского сотрудничества и внося свой вклад в содействие миру во всем мире.

Как заявил Ван И, дипломатия глав государств неизменно служит «якорем» для китайско-американских отношений. Отметив, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа китайско-американские отношения в целом сохраняют стабильность.

Он указал, что сторонам следует сохранять нелегко достигнутую стабильность, надлежащим образом подготовить повестку важных контактов на высоком уровне, расширять сферы сотрудничества, контролировать разногласия и стремиться к построению китайско-американских отношений, носящих стратегический, конструктивный и стабильный характер, следуя принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, пишет сайт «Жэньминь Жибао он-лайн».