США захотели выставить Иран злодеем с одной целью

США возобновят боевые действия против Ирана, если Тегеран предпримет какие-либо действия против операции «Свобода», целью которой является сопровождение американскими Военно-морскими силами (ВМС) торговых судов, застрявших в акватории. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«ВМС США будут помогать судам под американским флагом и другим коммерческим судам пересекать пролив (...). Это начало процесса, который может привести к конфронтации с иранцами. "Гуманитарная" миссия (...) означает, что если иранцы что-то предпримут, они будут в роли злодеев, а у нас будет законное право на ответные действия», — заявил близкий к президенту США Дональду Трампу источник.

По словам американского высокопоставленного чиновника, американский лидер «сыт по горло» тупиковой ситуацией в Иране, где действует принцип «нет сделки — нет войны».

«Президент хочет конкретных действий. Он не намерен просто сидеть и ждать. Ему нужна настойчивость. Ему нужен компромисс», — подчеркнул представитель администрации США.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Ирана атаковали корабль США, который попытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения. По данным агентства Fars, две иранские ракеты достигли цели, вследствие чего корабль не смог продолжить движение по маршруту и был вынужден развернуться.

Однако Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло сообщения СМИ об атаке иранских сил по американскому кораблю вблизи Ормузского пролива.