Операцию США в Ормузском проливе назвали попыткой взять Иран «на слабо»

Анонсированная США операция «Проект Свобода» по выводу судов через Ормузский пролив — это очередная попытка президента Дональда Трампа взять Иран «на слабо», проверив реакцию Тегерана. Так ее назвал военный эксперт Юрий Лямин, приводит его мнение газета «Взгляд».

Он объяснил, что Иран в ходе проведения операции оказывается перед выбором: позволить США реализовать ее или дать отпор.

«Первый вариант будет означать ослабление переговорных позиций Тегерана, а также поражение Исламской республики, поскольку она потеряет ключевой козырь — контроль над проливом. Второй вариант может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям, ответственность за которые администрация США, безусловно, возложит на иранцев», — пояснил аналитик.

Лямин предположил, что США не будут рисковать своими военными кораблями и слишком близко подходить к иранскому побережью, а задействуют в первую очередь авиацию и беспилотники.

Он напомнил характерную для Трампа стратегию действий: если оппонент поддается давлению, то глава Белого дома начинает «дожимать», но если сталкивается с сопротивлением, то, как правило, пересматривает свои шаги.

«Я полагаю, нынешняя операция планируется из расчета, что Иран "сдаст назад". План "Б" в данном случае подразумевает импровизацию Вашингтона», — уточнил Лямин.

Накануне Трамп сообщил, что с 4 мая Штаты начнут процесс сопровождения торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе. Вывод застрявших судов он назвал «большим шагом в демонстрации доброй воли со стороны всех тех, кто так упорно боролся в течение последних нескольких месяцев».

Позднее Axios стало известно, что операция «Проект Свобода» не предполагает обязательного сопровождения танкеров американскими кораблями.