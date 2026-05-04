Бывший член парламента Британии Луиза Менш назвала поддержку Украины «дешевым и эффективным способом ударить по русским». Ее слова приводит Telegram-канал Пул N3.

По мнению политика, для Лондона «всегда полезно поддерживать» Киев.

«У нас никогда не будет более дешевого и эффективного способа нанести удар по нашим врагам, русским, чем если мы дадим деньги Украине. Пусть они делают свою работу, потому что пока что они делают ее на ура», - заявила Луиза Менш.

Напомним, что в марте 2022 года между Россией и Украиной велись мирные переговоры и был практически согласован план урегулирования конфликта. Однако Киев внезапно прервал диалог.

В ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва переговоров с Россией то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».