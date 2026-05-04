Озвучены вероятные причины отказа США от мирного плана Ирана

Согласившись на предложение Ирана по мирному урегулированию, Вашингтон не сможет объявить это своей победой, заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее Иран через посредников передал США варианты выхода из дипломатического тупика. Первоначально предлагалось обсудить вопросы о прекращении огня, снятии блокады с Ормузского пролива, и уже затем решить проблему иранской ядерной программы.

Также власти Ирана в ответ на предложения США по урегулированию войны представили свой план, состоящий из 14 пунктов. Однако американский лидер Дональд Трамп назвал предложенные Тегераном условия – неприемлемыми.

Политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание на то, что со стороны Ирана видно стремление к реальному мирному соглашению и разрешению кризиса в Ормузском проливе.

«Тегеран уже пошел навстречу американцам — предложил взять на себя ограничения в рамках разработки ядерной программы. Действительно, план Ирана мог бы стать основанием для деэскалации и разрешения кризиса», — пояснил Дудаков.

Однако, по его словам, Вашингтон не готов принять эту инициативу, потому что представить мирный план очевидной победой не удастся, так как придется смягчать санкции, возвращать активы Ирана, выводить войска, то есть «де-факто признавать свое военное поражение».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Атаке подверглась школа для девочек «Шаджаре Тайебе», а также были убиты представители высшего руководства страны. Тегеран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке и практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти.