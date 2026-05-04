Зеленский объявил режим тишины

Владимир Зеленский объявил в своем Телеграм-канале, что вводит режим тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

© Московский Комсомолец

Зеленский подчеркнул, что Киев по-прежнему не получал официальных предложений о прекращении огня, однако готов действовать зеркально в ответ на инициативы российской стороны.

«Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины», — заявил Владимир Зеленский.

"В связи с этим мы объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая", - добавил он.

По словам украинского лидера, в период до наступления указанного срока украинская армия примет меры для обеспечения режима прекращения огня и с указанного момента будет действовать зеркально.

Заявление последовало за официальным сообщением Министерства обороны РФ, в котором говорилось о решении Верховного Главнокомандующего Владимира Путина объявить перемирие 8 и 9 мая 2026 года в честь Дня Победы. В российском ведомстве также предупредили, что в случае попыток срыва праздничных мероприятий Вооруженные Силы РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.