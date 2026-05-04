Зеленский высказался о составе мирных переговоров

Европа должна быть представлена за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

«Нужно продолжать давление [на Россию], и нам нужен мир — конечно, это номер один. Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что европейские страны также должны выработать совместную общую позицию для диалога с Россией.

В Госдуме ответили на угрозу Зеленского ударить по параду Победы

Ранее Зеленский пригрозил ударом по Москве 9 мая. Он заявил, что украинские дроны также могут оказаться на параде в честь Дня Победы.