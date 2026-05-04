США предрекли очередной провал в случае вторжения на Кубу

В случае провала плана по быстрому захвату Кубы Вашингтон рискует остаться в изоляции в Карибском море. Такое мнение высказал aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американцы «заглянут на Кубу» после «победы» над Ираном. А газета USA Today сообщила о тайной подготовке Пентагоном возможной военной операции по захвату острова. При этом уже организована американская нефтяная блокада Кубы.

Ситуация вокруг Кубы кардинально отличается от иранского кризиса, так как в конфликте с Ираном США действуют совместно с Израилем и могли рассчитывать на коалицию европейских союзников, отметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

«Трампу уже не светит создание какой-либо коалиции. Использовать кого-то в качестве прокси-силы он вряд ли сможет, разве что попытается сформировать вооруженные группы из числа бывших кубинцев — граждан США кубинского происхождения», — заметил он.

При этом на фоне неудовлетворенности ситуацией на Ближнем Востоке Вашингтон может «развязать такую войну, чтобы потом объявить о своей победе». Однако Пентагон пока, вероятно, делает ставку на «холодную блокаду», рассчитывая, что режим на Кубе падет сам.

«Но я думаю, этого не произойдет», — заметил Перенджиев.

По мнению эксперта, в случае реальной угрозы Куба не останется без поддержки, так как Китай уже выступал с жестким заявлением, что поддерживает право Гаваны на защиту суверенитета, против США может выступить Никарагуа, а латиноамериканские страны способны оказать скрытую помощь. В Кремле также подчеркивали, что Россия «дорожит отношениями с Кубой».

«Китай не останется в стороне, потому что понимает, если США начнут там хозяйничать, то это серьезным образом перекроет торговые пути, еще сильнее ударит по экономическим интересам компаний, которые действуют в Латинской Америке и портах Панамского канала», — добавил эксперт.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке и запретил проход танкеров через Ормузский пролив, на который приходится почти 20% мировых поставок нефти. После провала мирного урегулирования ситуации президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов».