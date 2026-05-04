$74.888.64

Экс-соратница Зеленского Мендель рассказала, чему украинцев учит пропаганда

Газета.Ru

Украинская пропаганда восхваляет убийства и "раздувает" значимость украинских ударов по российской территории. Об этом в соцсети X написала бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Экс-соратница Зеленского Мендель рассказала, чему украинцев учит пропаганда
© Газета.Ru

Она отметила, что сейчас на Украине происходит "нормализация войны", которая стала "одним из самых ужасающих явлений", случившихся со страной за время конфликта.

"Конфликт превратился в неизлечимый вирус, который бесконечно порождает сухую статистику смертей, раненых и разрушенных жизней, лишенную какого-либо реального осознания человеческой трагедии. Пропаганда внутри страны учит, что убийство русских — это лучшее, что могло с нами случиться и что это "свобода", в то время как каждый удар по России раздувается почти до шага к победе. Но эта победа так и не наступает", — отметила она.

По словам Мендель, украинские СМИ не пишут о том, что атаки на российские нефтяные объекты и порты не приносят значимых результатов Киеву, так как такая информация "слишком пугающая и недопустимая" для граждан.

Она подчеркнула, что "настоящим героем" будет тот, кто напишет о конфликте "без героизма и пафоса" и поспособствует тому, чтобы будущие поколения украинцев "унаследовали правду, а не лозунги, граничащие с антигуманными".

В конце апреля Мендель написала, что большая часть украинского общества считает необходимым пойти на компромиссы с Россией, однако в украинских новостях транслируется другая точка зрения, согласно которой граждане страны "готовы сражаться за "достоинство" годами". Также экс-пресс-секретарь Зеленского отмечала, что на Украине рискованно призывать к выводу ВСУ с территории Донбасса, так как это может повлечь обвинение в госизмене.