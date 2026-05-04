Украинская пропаганда восхваляет убийства и "раздувает" значимость украинских ударов по российской территории. Об этом в соцсети X написала бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила, что сейчас на Украине происходит "нормализация войны", которая стала "одним из самых ужасающих явлений", случившихся со страной за время конфликта.

"Конфликт превратился в неизлечимый вирус, который бесконечно порождает сухую статистику смертей, раненых и разрушенных жизней, лишенную какого-либо реального осознания человеческой трагедии. Пропаганда внутри страны учит, что убийство русских — это лучшее, что могло с нами случиться и что это "свобода", в то время как каждый удар по России раздувается почти до шага к победе. Но эта победа так и не наступает", — отметила она.

По словам Мендель, украинские СМИ не пишут о том, что атаки на российские нефтяные объекты и порты не приносят значимых результатов Киеву, так как такая информация "слишком пугающая и недопустимая" для граждан.

Она подчеркнула, что "настоящим героем" будет тот, кто напишет о конфликте "без героизма и пафоса" и поспособствует тому, чтобы будущие поколения украинцев "унаследовали правду, а не лозунги, граничащие с антигуманными".

В конце апреля Мендель написала, что большая часть украинского общества считает необходимым пойти на компромиссы с Россией, однако в украинских новостях транслируется другая точка зрения, согласно которой граждане страны "готовы сражаться за "достоинство" годами". Также экс-пресс-секретарь Зеленского отмечала, что на Украине рискованно призывать к выводу ВСУ с территории Донбасса, так как это может повлечь обвинение в госизмене.