Обзор иноСМИ: жесткий приговор будущему ФРГ и раскол в Европе из-за визита Фицо в РФ

«Проект Свобода»: Трамп начинает новую операцию в Ормузском проливе

Президент Дональд Трамп заявил, что США начинают новую операцию по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива, пишет The New York Times. Инициатива под названием «Проект Свобода» (Project Freedom) стартует 4 мая - решение, по словам Трампа, было принято после того, как его администрация получила запросы о помощи от стран, чьи корабли оказались в ловушке. Трамп предупредил, что любые попытки помешать операции встретят «решительный отпор», однако не раскрыл подробностей плана. Заявление Трампа стало вызовом Ирану и ставкой на то, что Тегеран не решится открыть огонь первым или устанавливать мины на пути следования ВМС США, подчеркивает NYT. Если этот план сработает, он может полностью изменить ситуацию с текущей двойной блокадой - иранской и американской. Однако действия Вашингтона также могут привести к нарушению режима тишины, если Иран попытается перехватить суда или помешать усилиям США.

В своем сообщении Трамп не уточнил, что означает «вывод» заблокированных кораблей и чем это отличается от их сопровождения. Глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрахим Азизи опубликовал ответ Трампу, написав заглавными буквами «Предупреждение» и заявив: «Любое вмешательство США в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня». Риск, на который идет Трамп, также направлен на восстановление статус-кво, существовавшего до начала войны. В то время грузовые суда, перевозившие нефть, удобрения, гелий для производства полупроводников и другие товары, не платили пошлины, навязанные иранской стороной. По данным NYT, размер сборов в некоторых случаях достигал двух миллионов долларов за одно судно. Пока неясно, все ли мины в проливе обезврежены. Кроме того, иранцы могут открыть огонь с суши или с небольшого скоростного катера.

«Ядерный ренессанс» из-за войны США с Ираном

Спустя два месяца после начала войны на Ближнем Востоке итальянский сталелитейный гигант Marcegaglia начал нести серьезные убытки: дополнительные расходы группы составляют четыре миллиона евро в месяц. В эту сумму входит двукратный рост цен на газ (газ используется на двух заводах компании), 25-процентный скачок стоимости морских перевозок из Азии, а также подорожание дизеля для грузового автопарка, пишет Le Monde. Эмма Марчегалья, глава транснациональной корпорации со штатом в 7800 человек, отмечает, что это негативный фактор, но пока он составляет лишь два процента от общих затрат компании. По ее словам, текущий эффект «не идет ни в какое сравнение» с кризисом 2022 года. Однако она предупреждает, что если конфликт затянется, ситуация может стать по-настоящему болезненной.

Волна инфляции распространяется на все сектора европейской экономики. В апреле инфляция в еврозоне достигла трех процентов, увеличившись более чем на один процентный пункт с февраля. Рост цен затронул большинство секторов: от бензина и текстиля до нефтехимии и товаров первой необходимости, включая презервативы. Ситуация действует как «мощное обезболивающее», заставляя политиков игнорировать уроки прошлого и вновь называть атомную энергию «обычной». Малые модульные реакторы (ММР), чья мощность составляет около 100 мегаватт, представляют собой одну из ключевых технологических новинок в энергетике. Одно из перспективных направлений их применения - обеспечение энергией крупных центров обработки данных. Спрос на такие мощности стремительно растет во всем мире, что напрямую связано с бурным развитием технологий искусственного интеллекта. Тем не менее, вопросы безопасности таких установок стоят гораздо острее, чем в случае с классическими реакторами, подчеркивает Le Monde.

«Уезжайте, пока не поздно»: жесткий приговор будущему Германии

Автор немецкой газеты Berliner Zeitung Тарик Хан рассказал, что живет с мыслью об эмиграции. Среди его знакомых немцев тема эмиграции никогда не обсуждалась так часто, как сейчас. Многие уже уехали: Швейцария, Япония, Таиланд. Другие вот-вот уедут. Хан назвал это «предсказуемым упадком»: Германия отталкивает своих выдающихся специалистов. Бюрократия, налоги и политическая стагнация делают страну непривлекательной для тех, кто «хочет что-то построить». По мнению Хана, Европу, возглавляемую Брюсселем, в ближайшие пять-десять лет ждет сокрушительный крах.

Налоги «просто пожирают» европейцев. А если при создании бизнеса они допускают ошибки, на них набрасываются со всех сторон: «Незнание закона не освобождает от ответственности». Любой, кто начинает свой бизнес или работает самостоятельно, быстро понимает, что дело не только в высоких налогах. Проблема гораздо глубже. В Германии амбиции рассматриваются как «налогооблагаемая аномалия». Одинокий человек со средним доходом в стране отдает почти 47,9 процента своего дохода на уплату налогов и взносов на социальное обеспечение. Только в Бельгии этот показатель выше. Те, кто уезжает из Германии, платят в среднем на 13 процентных пунктов меньше налогов. Брюссель любит изображать себя машиной будущего, великим творцом, моральным и политическим гигантом. В действительности же это аппарат бюрократии и эгоизма, заключил автор статьи.

«Жизнь как в «Матрице»? Теория, которая сотрясает Кремниевую долину»

Техномиллиардеры, убежденные, что мы живем в симуляции, наняли ученых, чтобы «вызволить» людей из «Матрицы», пишет Le Figaro. Лоик Эшт семь лет расследовал эту ошеломляющую идею. Журналистам всегда стоит быть осторожнее с тем, что они пишут. Иногда достаточно одной фразы в статье, чтобы спровоцировать навязчивую идею. Именно это произошло с Эштом во время чтения портрета Сэма Альтмана, опубликованного в New Yorker в 2016 году. Посреди 20-страничного расследования о человеке, который позже станет всемирно известным главой OpenAI, он прочел: «Многие в Кремниевой долине одержимы гипотезой симуляции - идеей о том, что реальность, в которой мы живем, на самом деле генерируется компьютером. Двое техномиллиардеров зашли так далеко, что тайно наняли команду ученых, чтобы попытаться вырвать нас из нее». Эшт сел на самолет до Сан-Франциско, полный решимости разгадать тайну.

Его путь был полон препятствий: миллиардеры не спешат идти на контакт, и уж тем более не горят желанием откровенничать о своих секретных проектах по «выходу из «Матрицы». Помимо Сэма Альтмана, автор довольно быстро начал подозревать в таких планах Илона Маска. В итоге ему удается найти астрофизиков из NASA и других ученых, которые соглашаются объяснить ему свои идеи. Теория заговора о симуляции во многом повторяет сценарий фильма «Матрица»: по мнению её приверженцев, мир, в котором мы живем, на самом деле является компьютерной моделью, созданной разумными машинами. Если существуют миллиарды симуляций и всего один «реальный» мир, то статистически гораздо более вероятно, что мы живем именно в симуляции. По мнению астрофизика Лоика Хехта, если темпы технологического развития останутся неизменными в ближайшие десятилетия, человечество почти наверняка создаст симуляции, в которых будут эволюционировать искусственные существа. Искусственный интеллект играет центральную роль в теории симуляции. В зависимости от версии, он либо служит инструментом для генерации всех этих параллельных миров, либо является самим архитектором симуляции.

Как поездка Фицо в Москву расколола Европу

Запланированная поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на 9 мая вновь подчеркнула острые разногласия внутри Европы, пишет The European Conservative. Несколько стран закрыли свое воздушное пространство для его полета, в то время как другие дали разрешение. Фицо, ярый критик западных санкций против России и сторонник диалога с Москвой, ездит в Россию, несмотря на широкую критику со стороны ЕС. Такие поездки требуют тщательного планирования маршрута.

Страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - заявили, что не пустят самолет Фицо. Польша, которая в прошлом году - после некоторых колебаний - пропустила самолет премьера Словакии, в этом году также отказала в доступе, подтвердив свою жесткую проукраинскую позицию. Однако на этот раз Чехия одобрила запрос Фицо. Этот шаг привлек внимание, учитывая твердую поддержку Украины со стороны Праги. Этот эпизод показывает, что страны-члены ЕС по-прежнему не могут прийти к единому подходу в отношении России, подчеркивается в статье.