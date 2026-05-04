В России оценили способность Трампа окончательно разорвать отношения с НАТО

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с Рамблером объяснил решение Дональда Трампа вывести часть американского военного контингента из Германии, а также ответил на вопрос о способности президента США окончательно разорвать отношения с НАТО.

Специалист отметил, что действия Трампа носят характер личной и политической сатисфакции за недостаточную лояльность европейских партнеров во внешнеполитических вопросах.

Это обида не только на Германию, но и на другие европейские страны, которые не поддержали Трампа в противостоянии с Ираном. Посыл американского президента прост: раз вы не поддерживаете США, я вывожу часть войск. Кроме того, это четкий сигнал о смене приоритетов. Америка дает понять, что сейчас для нее на первом месте Ближний Восток, куда направляются все возможные ресурсы, а поставки вооружений в Европу фактически приостанавливаются. Алексей Макаркин Политолог, вице-президент Центра политических технологий

Несмотря на резкую риторику, Трамп серьезно ограничен в своих действиях американской правовой системой и сопротивлением внутри собственной администрации, подчеркнул эксперт.

«Трамп ограничен в своих действиях законом, принятым в 2023 году, который запрещает выход США из НАТО без согласия двух третей сенаторов. Получить такое согласие невозможно. Даже институт приостановки членства в альянсе юридически заблокирован. Американский истеблишмент заранее озаботился этой проблемой — показательно, что одним из инициаторов закона был Марко Рубио, который сейчас является госсекретарем. Кроме того, Трампу приходится оглядываться на Пентагон: даже лояльные ему генералы выступают против того, чтобы полностью рвал с трансатлантическим блоком и военной политикой, проводившейся десятилетиями», — заявил Макаркин.

По его словам, главным дестабилизирующим фактором в отношениях Европы и США является не само число выводимых американских солдат, а манера принятия соответствующего решения.

«Сама мера была предпринята без согласования с немецким правительством и даже без предварительного уведомления. Трамп проигнорировал принятые в рамках НАТО процедуры, и это, возможно, значимее самого вывода контингента. Это серьезный политико-психологический удар. Теперь руководители стран-членов блока не понимают, могут ли они рассчитывать на США в случае кризиса. Возникает вопрос: будет ли Трамп соблюдать пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне или сошлется на то, что союзники не помогли ему с Ираном, и предложит им разбираться самим?» — сказал эксперт.

Европейские элиты, по мнению Макаркина, сейчас переходят к стратегии минимизации ущерба в надежде на изменение политической конъюнктуры в самих США.

«До второго президентства Трампа в Европе существовало представление, что Америка поможет в любом случае, но сейчас оно сильно поколеблено. Доверию между союзниками нанесен тяжелый удар. Теперь европейцы будут ждать промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года, которые могут ослабить позиции Трампа и ограничить его возможности для резких шагов. Генсек НАТО Марк Рютте уже пытается вести диалог с Трампом с позиции «младшего партнера», чтобы удержать его от непредсказуемых движений. Главная задача блока сейчас — переждать этот период и не допустить окончательного подрыва трансатлантического единства», — отметил политолог.

Макаркин добавил, что взять на себя роль полноценного военного лидера Европы вместо США таким странам, как Германия или Франция, мешает глубокая внутренняя нестабильность. Германия до сих пор сталкивается с политическими и психологическими ограничениями, идущими со времен Второй мировой войны, и не готова к быстрой смене оборонной парадигмы. Кроме того, в обеих странах наблюдается кризис правящих элит: во Франции высока вероятность прихода к власти правых сил во главе с Жорданом Барделла на выборах 2027 года, а в Германии коалиция теряет рейтинги на фоне роста популярности партии «АдГ», особенно в восточных землях. Пока Париж и Берлин не пройдут период внутренней турбулентности и не определятся с собственным политическим будущим, они не смогут выступать единым и уверенным гарантом европейской безопасности.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал катастрофической тенденцией решение о выводе из ФРГ 5 тыс. американских военнослужащих.