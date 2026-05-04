Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса с Арменией

Европейский парламент (ЕП) фактически занимается саботажем мирного процесса между Баку и Ереваном. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По его словам, с мая 2021 года и до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, «полных оскорбительных формулировок в адрес Азербайджана».

— Только представьте: 14 резолюций за 5 лет — своего рода одержимость. И последняя из них была принята всего четыре дня назад, — приводит слова Алиева ТАСС.

Азербайджан приостановил сотрудничество с Европарламентом

Милли меджлис (парламент) Азербайджана 1 мая принял решение о приостановке сотрудничества с Европейским парламентом по всем направлениям. Этот шаг стал ответом на принятую накануне резолюцию «Поддержка демократической устойчивости в Армении». Ранее МИД Азербайджана вручило послу Евросоюза в Баку Мариане Куюнчич ноту протеста, назвав положения резолюции ЕП искажающими реальность и противоречащими принципам объективности и уважения суверенитета государств.