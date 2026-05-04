Эстонский генерал раскритиковал идею перемирия на День Победы

Перемирие в конфликте на Украине на День Победы якобы "ничего не дает" ни одной из сторон и "не изменит стратегического хода боевых действий". Об этом в интервью ERR заявил эстонский генерал-майор в запасе и экс-заместитель начальника военного штаба НАТО Неэме Вяли.

"Этот один день на самом деле ничего не даёт. Со стороны Путина это может быть попыткой показать американцам, что в каком-то плане он готов говорить о мире. Но этот один день настолько незначителен, да и Зеленский уже говорил, что Украине не нужно никакого небольшого перемирия — речь идёт о прочном и реальном мире", — отметил он.

По мнению генерала, перемирие на день или два лишь даст сторонам возможность "доставить людей на передовую или провести их ротацию", а также "пополнить запасы" боеприпасов, продовольствия и других необходимых ресурсов. Однако, считает он, эффект от этого будет кратковременным и "не даст решающего преимущества" ни одной из сторон.

29 апреля помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности объявить временное перемирие на День Победы, а глава Белого дома поддержал это предложение.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что конкретные часы перемирия пока не установлены, а также Песков подчеркнул, что реакция Украины для реализации перемирия не нужна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не нужно перемирие, которое якобы может быть "тактическим ходом" со стороны России.