Евросоюзу предложили усилить военную координацию со странами объединения

Руководству Европейского союза направлен документ, поддержанный Финляндией и Швецией, в котором говорится, что ЕС следует усилить военную координацию и роль национальных министров обороны в своем совете для более результативной обороны территорий стран-членов объединения. Об этом сообщает Politico.

Европейский дипломат, знакомый с инициативой, заявил изданию, что обсуждение в Еврсоюзе готовности к обороне Европы требует действенного и структуированного планирования в рамках трансатлантического партнерства.

Авторы документа хотят, чтобы страны блока лучше выполняли предложения Брюсселя на своей территории, но также рассчитывают выявлять синергию ЕС и НАТО в конкретных проектах по увеличанию военного потенциала, говорится в статье.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что тема военной безопасности станет второй после энергобезопасности на саммите Европейского политического сообщества. Она подчеркнула, что ЕС нужно больше независимости в обороне и безопасности.