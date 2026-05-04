Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал Россию "вести переговоры" о том, что она "на самом деле может удержать". Об этом он заявил Fox News.

"России пора перестать делать вид, что она может взять все остальное, и начать переговоры о том, что она на самом деле способна удержать", — сказал Келлог.

По его мнению, Москва сейчас не добивается абсолютной победы в конфликте, так как российская армия не находится "по ту сторону Днепра, в Харькове или Киеве". Келлог также призвал Украину не отступать с территории Донбасса, так как это якобы откроет России дорогу на Киев.

4 мая издание "РБК-Украина" написало, что американская сторона с непониманием отнеслась к отказу Украину уступать территорию Донбасса, которая находится под контролем ВСУ. Также источники издания рассказали, что украинские власти видят вариант окончания конфликта в остановке боевых действий на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС.

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что споры по территориальному вопросу между Россией и Украиной заключаются в "17-18% Донецкой народной республики". Также в апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил, что у Киева есть "определенное решение" по вопросу Донбасса, которое "удовлетворит" граждан Украины и не будет касаться территориальных уступок.