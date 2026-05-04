За диверсиями в Германии, произошедшими в начале 2026 года, стоят внутренние враги, а не внешние. Об этом пишет Politico со ссылкой на расследование, проведенное изданием WELT.

«Более серьезная угроза носит внутренний характер. За многими из этих атак стоит небольшая децентрализованная сеть, мотивированная крайне левым экстремизмом», — утверждается в публикации.

В материале также подчеркивается, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее публично указывал на Россию как на якобы заказчика диверсий. Однако полиция не смогла предоставить доказательств причастности Кремля, иностранных разведок и каких-либо государственных субъектов к актам саботажа.

В январе около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих потребителей в юго-западной части Берлина остались без электричества. Причиной блэкаута стал пожар на вантовом мосту недалеко от электростанции.