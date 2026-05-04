В Германии потребовали вывода российских ракет из Калининграда и Белоруссии

Бывший глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что Россия должна вывести свои ракеты средней дальности с ядерными боеголовками из Калининградской области и Белоруссии.

По его мнению, только после этого Европа сможет вернуть себе доминирующую роль в сфере безопасности. Он также отметил, что Брюссель и Берлин должны настаивать на этом требовании.

Ранее сообщалось, что решение Вашингтона вывести 5 тысяч американских военных из ФРГ стало полным сюрпризом для Европейского союза.