Тихановская впервые приехала в Армению и захотела внимания

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

© Thomas Krych/ZUMA/TACC

«Наша задача — держать Беларусь в центре внимания. Именно поэтому я сегодня здесь», — подчеркнула она.

Тихановская примет участие в ЕПС в качестве представителя Белоруссии. О ее визите заранее не сообзалось из-за вопроса безопасности, уточнила она.

Зеленский прибыл в Армению

Саммит ЕПС проходит в Армении с 4 по 5 мая. На нем собрались лидеры европейских стран для обсуждения сближения Армении и ЕС, а также конфликта на Украине.

Ранее президент страны Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в мероприятии. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев, который также приглашен на саммит, выступит с заранее записанным видеобращением.