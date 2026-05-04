В России оценили планы Трампа по выводу войск из Германии

Эксперты, опрошенные газетой «Ведомости», полагают, что частичный вывод американского контингента из Германии не ослабит позиции США в Европе, а скорее станет этапом переброски сил на восточный фланг или в Азию. По мнению аналитиков, Вашингтон вряд ли откажется от стратегических планов по развертыванию в Германии ракетных систем средней дальности.

Газета The Wall Street Journal ранее рассказала, что президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии пять тысяч американских военных. В Пентагоне сообщили, что вывод войск займет от шести месяцев до года. Также Трамп отменил решение экс-президента Джо Байдена развернуть в Германии еще один батальон в конце 2026 года.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что решения Трампа связаны с «контрпродуктивными замечаниями» канцлера Германии Фридриха Мерца. Недавно Мерц заявил, что иранцы оказались очень искусными переговорщиками, а у американцев нет «по-настоящему убедительной стратегии».

Сейчас в Германии размещено более 36 тысяч американских военных. «Ведомости» напомнили, что во время своего первого президентского срока Трамп уже пытался вывести из Германии 12 тысяч солдат, но Конгресс заблокировал его решение.

В СМИ появились предположения, что вывод солдат может привести к отмене планов администрации Байдена по размещению в Германии ракет средней дальности Tomahawk и систем SM-6. Изначально предполагалось, что развертывание дальнобойных вооружений, включая гиперзвуковые ракеты, начнется именно в 2026 году.

Российские эксперты не верят в возможность полного отказа США от ракетных планов. Сотрудник РАН Дмитрий Стефанович отмечает, что в Германии уже создана необходимая организационная и логистическая инфраструктура для новых комплексов. По его мнению, даже на фоне ссор с союзниками США вряд ли откажутся от усиления своего ракетного потенциала в Европе.

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак отметил, что уход пяти тысяч солдат не ослабит позиции США: позже это количество могут компенсировать в других странах. По мнению эксперта, Вашингтон не собирается полностью уходить из Европы - он просто перестал наращивать там силы, чтобы сосредоточиться на других регионах.

С этим согласен и Владимир Павлов из МГИМО - он указывает на тренд переориентации ресурсов США в Азиатско-Тихоокеанский регион. Эксперт не исключает, что высвободившиеся подразделения могут быть передислоцированы в Восточную Европу, например, в Польшу. В то же время германист Мария Хорольская рассматривает действия Трампа скорее как элемент политического блефа и попытку медийного давления на европейских партнеров: она отмечает, что стратегический характер военного присутствия США в Германии пока остается неизменным.