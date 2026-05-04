Эстонцы массово раскупили туры на российскую границу ради Дня Победы

Граждане Эстонии раскупают путевки стоимостью от 80 евро в Нарву для наблюдения за праздничными мероприятиями на российской стороне.

Высокий интерес к поездкам на приграничные территории зафиксировали туристические компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Life. В субботу планируется организовать несколько специальных экскурсий в Нарву для желающих увидеть торжества.

«Эстонцы соскучились по празднованию 9 Мая, из-за этого возник большой спрос», – говорится в материале. Стоимость подобной поездки начинается от 80 евро.

Организаторы туров признались, что праздник Победы прочно вошел в гены жителей восточных регионов страны. По их словам, такие туристические предложения вызывают огромный отклик у местного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал традиционно важным предстоящее выступление Владимира Путина на Параде Победы 9 мая.