Предстоящая поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на 9 Мая показал глубокий раскол в Европе относительно России. Об этом заявило венгерское издание The European Conservative (TEC).

Как напомнил автор, Латвия, Литва и Эстония сообщили, что не разрешат пролет над своей территорией самолета Фицо. Кроме того, Польша. В то же время Чехия разрешила словацкому лидеру использовать свое воздушное пространство для полета в Россию.

Разная реакция европейских стран в данной ситуации демонстрирует их острые разногласия относительно диалога с Москвой, сочли в TEC. «Этот эпизод показывает, что члены Евросоюза все еще не могут прийти к единому подходу в отношении России», — говорится в материале.

Перед этим стало известно, что президент России Владимир Путин проведет встречу с Фицо во время празднования 9 Мая в Москве. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.