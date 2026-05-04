На Украине рассказали, на какой компромисс на переговорах может пойти Киев

Власти Украины видят вариант окончания конфликта в остановке боевых действия на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что "такое видение имеет место на Банковой", однако "не все его разделяют".

"Такой компромисс вместе с возможным вступлением Украины в ЕС может быть воспринят нашим обществом. И дальше может позволить Зеленскому идти на выборы. Для Кремля ведь также важно успеть договориться, пока Трамп в Белом Доме. Едва ли любой другой президент США после него даст им такую возможность – вернуться с изоляции", – отметил один из источников.

Также собеседники СМИ в украинской власти и в дипломатических кругах говорят, что если евроинтеграция Украины станет частью "большой сделки", то процесс вступления страны в ЕС может ускориться.

Издание отмечает, сейчас переговоры "зашли в тупик" из-за несогласия Украины с отступлением ВСУ с контролируемой территории Донбасса. Однако источник издания рассказал, что американцы могут в ближайшее время попытаться добиться неких "уступок" со стороны России в обмен на снятие санкций. В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня и приостановке боевых действий на текущей линии соприкосновения.

23 апреля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил, что у Киева есть "определенное решение" по Донбассу, которое "удовлетворит" граждан Украины и не будет подразумевать территориальных уступок

. Также в апреле спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал, что Киев рассматривает ближайшие месяцы как "окно возможностей" для того, чтобы добиться прекращения огня и остановки боевых действий на Украине.

Кроме того, 23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что споры по территориальному вопросу между Россией и Украиной заключаются в "17-18% Донецкой народной республики".