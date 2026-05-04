У побережья Омана вода окрасилась в красный из-за гибели креветок

Прибрежные воды на юго-западе Омана приобрели красноватый оттенок из-за массовой гибели мелких креветок, которых выбросило на мелководье. Об этом рассказал РИА Новости житель города Салала Сиях Мухаммед.

По словам местного жителя, большое количество погибшего криля оказалось у побережья города Мирбат, примерно в 50 километрах, из-за чего вода визуально изменила цвет.

По данным издания Muscat Daily, местные службы уже начали очистку пляжей, чтобы предотвратить возможный вред для здоровья людей и окружающей среды. Власти уточнили, что причиной гибели морских организмов стало изменение температуры и уровня кислорода в воде, а не загрязнение.

