На Украине рассказали о тупике в переговорах с Россией

Переговоры России с Украиной по прекращению конфликта фактически зашли в тупик из-за нежелания Киева вывести войска из Донбасса. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает издание «РБК-Украина».

«Но в итоге все уперлось в главную проблему, очевидную с самого начала, — территорию, а именно подконтрольную Украине часть Донбасса», — говорится в публикации.

В издании отметили, что неготовность Украины к компромиссам, вероятно, стала главной причиной отказа Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от визита на Украину.

Ранее стало известно, что украинское урегулирование стало для президента США Дональда Трампа второстепенной задачей. Как заявил на условиях анонимности один из чиновников Белого дома, в администрации Трампа уже никто не помнит, когда в последний раз обсуждалось украинское урегулирование.