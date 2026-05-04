Американцы и британцы полностью контролируют Владимира Зеленского и определяют его политику, и пока его режим существует — президентских выборов на Украине не будет, заявил в интервью RT бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Выборы пройдут в этом году только при одном условии: если режима Зеленского не будет. То есть его заменят на какой-то другой режим. Заменят таким образом, каким американцы привыкли заменять режимы. Другого выхода нет», — отметил собеседник.

При этом Азаров склоняется к версии, что когда Зеленский станет не нужен его нынешним покровителям, ему выдвинут обвинения и посадят в тюрьму по аналогии с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Но это произойдёт не скоро, считает экс-премьер.

«Другого механизма смены режима на Украине сейчас не существует. У этого режима существуют хозяева, в данном случае американцы и, может быть, британцы в какой-то степени. Они определяют политику этого режима. И в их планы не входит смена режима», — подчеркнул бывший глава правительства.

