«Серая мышка» ЕС: предсказано будущее Венгрии при Мадьяре

После победы партии «Тиса» на парламентских выборах Венгрия полностью поддержит все политические инициативы Евросоюза — такое мнение выразил в беседе с RT бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, победу Петеру Мадьяру и его партии помогли организовать европейские страны, а также Украина.

«Выделили огромные информационные и финансовые ресурсы под раскрутку. И вот в части организации финансовых ресурсов, в доставке «левых» денег, и сыграл своё значение Зеленский. Серьёзное тому свидетельство — задержание машины с деньгами (речь о задержании украинских инкассаторов с крупной суммой валюты и золотом. — RT)», — заявил Азаров RT.

Бывший премьер отметил, что теперь Евросоюз будет диктовать курс политики официальному Будапешту.

«Никакие интересы Венгрия отстаивать не будет. Не для этого Мадьяра двигали и финансировали. Венгрия превратится в серую мышку Европейского Союза, которая будет голосовать послушно за всё то, что будет двигать Европейский Союз», — заявил собеседник.

В Кремле пока не делают прогнозов относительно изменений в отношениях с Венгрией. У президента России Владимира Путина пока не запланированы контакты с лидером победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петером Мадьяром.