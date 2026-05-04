Польские депутаты повздорили из-за заявления Туска, РФ и НАТО

В Польше разгорелась политическая дискуссия после слов премьер-министра Дональда Туска о признаках ослабления НАТО на фоне решения США сократить военное присутствие в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Представители партии «Право и справедливость» раскритиковали премьера, заявив, что его слова подрывают доверие к альянсу и могут быть выгодны России, тогда как оппоненты возложили ответственность за напряжённость на политику Дональда Трампа.

В правительстве при этом подчеркнули, что заявление Туска было попыткой привлечь внимание к необходимости усиления оборонной самостоятельности Европы.

РФ обсуждает сотрудничество со странами Азии, Ближнего Востока и Африки

В России рассматривают расширение технического сотрудничества со странами Азии, Ближнего Востока и Африки. При этом уделяется внимание перспективным совместным проектам в промышленной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель концерна ВКО «Алмаз-Антей» отметил, что организация активно развивает как оборонные технологии, так и решения для гражданской авиации, включая системы управления воздушным движением.

Особое внимание уделяется интеграции беспилотников в единое воздушное пространство и созданию систем контроля, способных обеспечить безопасность полетов и устойчивость к современным угрозам, включая кибератаки.

ВМС Британии сообщили об обстреле танкера у берегов ОАЭ

В районе Ормузского пролива у берегов Объединённых Арабских Эмиратов танкер подвергся обстрелу неизвестными снарядами.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации Центра координации морских перевозок при ВМС Великобритании, инцидент произошёл примерно в 78 морских милях от побережья Фуджейры, при этом экипаж не пострадал.

Также отмечается, что происшествие не привело к экологическим последствиям и не вызвало утечек или загрязнения окружающей среды.

Россиян ожидает 118 выходных дней в 2027 году

В России в 2027 году общее число выходных и праздничных дней составит 118, согласно производственному календарю, подготовленному Минтрудом России. Об этом сообщает ТАСС.

Аналогичное количество нерабочих дней предусмотрено и в 2026 году, что свидетельствует о стабильном распределении праздничных и выходных дат.

При этом в проекте календаря также отмечаются особенности графика, включая несколько сокращённых рабочих недель и длительные праздничные периоды.

США объявили, что задействуют в операции "Проект свобода" 15 тыс. военных

США объявили о начале операции «Проект свобода» для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Центрального командования, в миссии задействуют около 15 тыс. военнослужащих, ракетные эсминцы, более 100 самолётов и беспилотные платформы.

Президент Дональд Трамп подчеркнул, что операция направлена на гуманитарное сопровождение судов и предупредил о готовности применить силу в случае попыток помешать её проведению.