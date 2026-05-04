Все русофобские настроения на сегодняшний день идут главным образом из Лондона. К такому мнению пришел президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини, пишет РИА Новости.

«По большому счету, все эти русофобские настроения идут главным образом из Лондона, ну, еще из Берлина, которые следят за тем, чтобы все под них подстраивались», — отметил он.

По его словам, англичане — большие мастера по части провокационной пропаганды, о чем писал еще Джордж Оруэлл. Торрембини напомнил и о временах так называемой «Большой игры» — геополитического соперничества России и Англии за господство в Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что Россия и Европа возвращаются к конфронтации в своих отношениях. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, европейцы мобилизуются на основе русофобии. Он отметил, что они готовы тратить большие деньги на военное строительство.

Также сообщалось, что реакция Европейского союза на идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) говорит о русофобии, которая обосновалась на европейском континенте.