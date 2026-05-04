В Великобритании нет денег на покупку новых вооружений

Вооружённые силы Великобритании не смогут закупать новые образцы военной техники вплоть до 2030 года из-за острой нехватки финансирования, заявил экс-глава объединённого командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс.

Об этом сообщает британская газета The Times.

Как следует из публикации, у армии едва хватает средств на танки и артиллерию, но не на современные дроны-камикадзе и системы с искусственным интеллектом.

Соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства пояснил, что недостаток инвестиций серьёзно истощает промышленную базу страны.

По его словам, сложившаяся ситуация вынуждает оборонные компании переносить своё производство за границу.

«Британские вооружённые силы могут лишь «думать» о подготовке к войне», — говорится в материале издания.

Ранее в Financial Times со ссылкой на источники писали, что Вашингтон предупредил европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках поставок американского оружия. Речь шла о боеприпасах для систем HIMARS и NASAMS, а также других ракетных комплексов.