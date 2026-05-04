В США рассказали, как Зеленский связан с подрывом «Северных потоков»
Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Боян Панчевски в своей книге, посвященной деталям диверсии на газопроводах «Северный поток», выдвинул версию о непосредственной осведомленности и вовлеченности высшего политического руководства Украины в подготовку этого теракта.
Согласно собранным журналистом данным, решение о проведении операции было предварительно согласовано на уровне высшего военного командования страны. Утверждается, что тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный действовал не автономно, а координировал свои шаги с политической верхушкой, включая президента Владимира Зеленского.
При этом журналист акцентирует внимание на контрасте между публичной позицией Киева и реальным положением дел. Официальные украинские власти, как подчеркивается в книге, последовательно отрицали какую-либо причастность государства к атаке на энергетическую инфраструктуру, пытаясь переложить ответственность за подрыв на Российскую Федерацию.
Соединенные Штаты, со своей стороны, также официально опровергали участие в инциденте, однако источники Панчевски утверждают, что на деле американская администрация выражала негласную поддержку непосредственным исполнителям диверсии.
