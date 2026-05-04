В Германии решение Трампа расценили как сигнал Путину

Немецкий политолог Карло Масала в комментарии газете Financial Times интерпретировал решение Вашингтона пересмотреть планы по размещению в Германии батальона, оснащенного дальнобойными системами вооружения.

По его мнению, данный шаг президента США Дональда Трампа является прямым и недвусмысленным сигналом, адресованным российскому руководству. Эксперт полагает, что таким образом Соединенные Штаты демонстрируют отход от своей исторической роли главного гаранта европейской безопасности.

Масала подчеркнул, что сама по себе эта тенденция не нова, однако впервые она обрела столь конкретное материальное воплощение в виде пересмотра оборонного планирования и оперативных возможностей.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник в Министерстве обороны США уже информировало, что в рамках объявленного сокращения американского военного присутствия в ФРГ данное решение о развертывании ударного батальона будет пересмотрено.

