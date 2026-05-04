Великобритания захотела присоединиться к кредиту ЕС для Киева

Власти Великобритании планируют вступить в официальные переговоры о присоединении к европейской инициативе по предоставлению Украине крупного денежного займа. Об этом сообщает Reuters.

«Страна намерена начать переговоры о присоединении к кредиту Европейского союза Украине в размере 78 миллиардов фунтов стерлингов (106 миллиардов долларов)», — говорится в статье.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что выделенного ЕС кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины может оказаться недостаточно, поскольку потребности Киева выросли за время одобрения этих средств.