Уиткофф сделал новое заявление по переговорам США и Ирана

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф рассказал, что Вашингтон продолжает вести с Ираном обсуждение по мирному урегулированию конфликта. Об этом политик упомянул в интервью CNN.

«Мы ведем общение», — сказал Уиткофф.

До этого американский президент Дональд Трамп в интервью израильским СМИ заявил, что считает неприемлемым новое предложение Тегерана по мирному урегулированию.

Также в соцсетях глава Белого дома рассказал, что США ведут очень позитивные переговоры с Ираном. Трамп сообщил, что США начнут процесс сопровождения торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе.

В свою очередь, Тегеран обратился к официальному Вашингтону с планом по установлению долгосрочного мира в три этапа. Один из этих пунктов предполагает прекращение обогащения урана на срок до 15 лет.