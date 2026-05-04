Мерц назвал нововведение Трампа ударом по всей Европе

Мерц назвал новые пошлины Трампа ударом по всей Европе
Намерение президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные пошлины на автомобили из ЕС является ощутимым ударом по всему региону, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу ARD.
Глава немецкого правительства пояснил, что не склонен драматизировать ситуацию, поскольку глава Белого дома просто теряет терпение из-за постоянного затягивания Брюсселем подписания таможенного соглашения.
По его словам, он рассчитывает на скорое разрешение конфликта и намерен лично обсудить этот вопрос на предстоящих саммитах во Франции и Турции.
«Американцы уже готовы, а европейцы — нет, и поэтому я надеюсь, что мы как можно скорее придём к соглашению», — сказал Мерц.
Ранее стало известно о решении Трампа ввести пошлины до 25% для машин и грузовиков из Европейского союза.