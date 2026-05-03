Премьер Финляндии предупредил Зеленского о «недопустимом» действии Украины
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения беспилотниками финского воздушного пространства. Об этом он рассказал в интервью Yle.
«Я отметил, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее необходимость защищаться. Тем не менее, недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось, а беспилотники залетали в наше воздушное пространство», — заявил он.
Политик подчеркнул, что Финляндия обладает возможностями для защиты своего воздушного пространства от беспилотников, а в будущем эти возможности будут значительно усилены.
«Все же финны могут спокойно спать по ночам», — заверил Орпо.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема пригрозил Зеленскому.
«Зеленский может быть уверен, что потеряет поддержку Финляндии, если на финскую территорию вторгнется еще больше беспилотников», — написал он.