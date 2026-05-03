Секретная служба США задержала подозрительного мужчину на поле для гольфа Трампа

Секретная служба задержала буйного мужчину у входа на поле для гольфа Дональда Трампа во Флориде.

Как пишет The New York Post, самого президента США в этот момент в гольф-клубе не было. Задержанный, как сообщается, устроил скандал и "вступил в физический контакт" с агентом Секретной службы, после чего на него надели наручники.

При этом у мужчины не было найдено оружие и какие-либо подозрительные предметы, однако он привлек внимание офицеров своим странным поведением. Его обвинили в нарушении общественного порядка и сопротивлении. В настоящее время он содержится в исправительном центре в Майами, сообщили в полиции.

Напомним, неделю назад на президента США произошло покушение. 31-летний Коул Аллен ворвался через контрольно-пропускной пункт в отеле Washington Hilton, вооруженный дробовиком, ножами и другим оружием, в попытке убить Трампа и членов его кабинета во время ужина корреспондентов Белого дома. Если его признают виновным, 31-летнему учителю грозит пожизненное заключение.