Фицо отказался участвовать в дальнейших кредитах для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет участвовать и в последующих европейских кредитах для Украины. Видеобращение опубликовано на странице премьера в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Он напомнил, что как председатель правительства отказался поддерживать кредит на €90 млрд для Украины и предпринял юридические шаги для того, чтобы Словакия не участвовала в этой выплате.

«Словакия не будет принимать участие и в последующих заявленных кредитах для Украины», — добавил Фицо.

22 апреля Евросоюз одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и кредит в размере €90 млрд для Украины. €60 млрд планируется потратить на закупку оружия, а €30 млрд — на бюджетные нужды. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Киеву может не хватить этих средств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш кредита в €45 млрд пойдет на бюджетные нужды и на потребности украинской армии.

Ранее Зеленский рассказал, куда Украина потратит €90 млрд от Евросоюза.