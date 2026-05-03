В Швеции задержали танкер Jin Hui по подозрению в нарушении законодательства, сообщает SVT.

© Global look

«Высадка на борт состоялась в шведских территориальных водах недалеко от Треллеборга в 14:00 (15:00 мск. — RT) и происходила в тесном сотрудничестве между береговой охраной и соответствующими органами», — заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Отмечается, что судно шло под флагом Сирии, пункт его назначения неизвестен. В береговой охране сообщили, что следили за танкером «уже некоторое время». Шведские власти подозревают судно в нарушении закона о морском порядке.

Также утверждается, что танкер находится в санкционных списках ЕС, Великобритании и Украины.

«Судно доставлено на якорную стоянку для дальнейшего расследования. В настоящее время никто не арестован», — сказал прокурор Адриен Комбье-Хогг.

Ранее телекомпания SVT сообщила, что шведская береговая охрана задержала коммерческое судно под панамским флагом, которое следовало из России в испанский порт Лас-Пальмас, по подозрению в нарушении экологического законодательства.

Среди членов экипажа задержанного шведскими властями сухогруза Hui Yuan граждан России не было.