В минфине США рассказали о визите Трампа в КНР

Президент США Дональд Трамп не собирается во второй раз переносить визит в Китай. Об этом глава минфина США Скотт Бессент заявил в эфире Fox News.

«Насколько я знаю, он не собирается переносить встречу», — заявил министр.

Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли американский лидер добиваться переноса визита в Китай и, соответственно, встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, если «США все еще будут в состоянии войны с Ираном».

Ожидается, что Трамп посетит Пекин 14-15 мая, где проведет переговоры с Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона готовит визит президента РФ Владимира Путина в Китай совместно с пекинскими коллегами, поэтому сроки поездки будут объявлены синхронно представителями обеих стран.