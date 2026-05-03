Министр войны США Пит Хегсет испытывает паранойю и страх из-за того, что президент Дональд Трамп может отправить его в отставку. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Источники газеты заявили, что глава Пентагона якобы все больше отстраняется от сотрудников аппарата и предпочитает прислушиваться к близким друзьям и родственникам.

Например, на некоторые официальные заседания Хегсет приходит с женой Дженнифер, утверждают информаторы. Кроме того, он советуется с братом Филом, которого сделал своим старшим советником, а также адвокатом Тимом Парлаторе и бывшим морпехом Риком Бьюриа.

При этом источники читают, что Хегсет боится увольнения.

«Некоторые говорят, что он выражает страх и паранойю по поводу увольнения его Трампом», — пишет издание.

В апреле западные СМИ писали, что «неуверенность и паранойя» развились у Пита после скандала с мессенджером Signal.