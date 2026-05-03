Папа Римский во Всемирный день свободы прессы осудил покушения на журналистов

Reuters: папа Римский Лев XIV осудил нарушения свободы слова
Папа Римский Лев XIV во Всемирный день свободы прессы осудил нарушения свободы слова и почтил память журналистов.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Сегодня мы отмечаем Всемирный день свободы прессы... к сожалению, это право часто нарушается, иногда вопиющим образом, иногда в более скрытых формах», — сказал он в проповеди после еженедельной воскресной молитвы.
Папа призвал верующих помнить о журналистах и репортерах, не выживших во время работы в горячих точках.
В своих прошлых выступлениях глава Католической церкви называл журналистику опорой общества и демократии, а информацию — общественным благом, которое нужно защищать и оберегать от манипуляций.
До этого понтифик обратился к молодежи с призывом построить мир, свободный от войн, несправедливости, нищеты и коррупции. По его словам, «должна восторжествовать любовь, а не война».
16 апреля папа Римский выступил с критикой «тиранов», которые тратят миллиарды на ведение войн и «разоряют» мир.