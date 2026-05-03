НАТО пытается привлечь западную киноиндустрию к пропаганде

НАТО начала массово проводить встречи с представителями западной киноиндустрии. Им предлагают поучаствовать в создании пронатовской пропаганды, замаскированной под искусство. Об этом, ссылаясь на источники, пишет The Guardian.

Издание отмечет, что представители НАТО проводят закрытые встречи с американскими и европейскими сценаристами, режиссерами и продюсерами. Состоялись уже три подобных мероприятия в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже.

«Это вызывает обвинения в том, что НАТО стремится использовать искусство для производства военной пропаганды в интересах блока», — пишет издание.

Следующая встреча намечена в Лондоне. На нее пригласили членов Гильдии сценаристов Британии, чтобы «обсудить ситуацию с безопасностью в Европе и за ее пределами».

Многие представители индустрии недовольны «приглашениями».

Ирландский сценарист Алан О'Горман назвал запланированную встречу «возмутительной» и «пропагандистской». По его словам, другие сценаристы также «очень оскорбились», услышав предложение поучаствовать «в поддержке войны».

«Я считаю, что неуместно и безумно представлять это как некую позитивную возможность. У многих, включая меня, есть друзья и родственники из стран, не входящих в НАТО. Они пострадали от войн, в которые альянс вступал и разжигал», — заявил О'Горман.

В разосланном письме представители военного альянса утверждают, что «три проекта» уже находятся в разработке.