В Конгрессе сделали неутешительный вывод о способности США противостоять Китаю и России

Конгрессмен-демократ Тед Лью заявил, что текущая военная операция против Ирана наглядно продемонстрировала неспособность США защитить свои объекты в случае столкновения с более мощными противниками. По мнению политика, Вашингтону необходима срочная разработка новой стратегии обороны, рассчитанной на противостояние с Россией и Китаем.

«Война в Иране показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против России и КНР. Если Тегеран может значительно повредить американские базы, значит Китай и Россия могут стереть их в порошок», — написал Лью в социальной сети X.

Конгрессмен также подчеркнул критическую нехватку ресурсов, отметив, что американские арсеналы боеприпасов будут полностью истощены в случае начала полномасштабного конфликта с Москвой или Пекином.

На фоне осознания этих рисков Тегеран предпринял попытку дипломатического урегулирования. Агентство Tasnim в воскресенье сообщило, что иранская сторона передала Вашингтону план из 14 пунктов, который предусматривает полное прекращение боевых действий и выплату репараций. Дональд Трамп подтвердил получение документа и пообещал рассмотреть предложенные условия.