«Сотрут в порошок»: в Вашингтоне выступили с призывом в отношении России
Конгрессмен-демократ Тед Лью заявил, что текущая военная операция против Ирана наглядно продемонстрировала неспособность США защитить свои объекты в случае столкновения с более мощными противниками. По мнению политика, Вашингтону необходима срочная разработка новой стратегии обороны, рассчитанной на противостояние с Россией и Китаем.
Конгрессмен также подчеркнул критическую нехватку ресурсов, отметив, что американские арсеналы боеприпасов будут полностью истощены в случае начала полномасштабного конфликта с Москвой или Пекином.
На фоне осознания этих рисков Тегеран предпринял попытку дипломатического урегулирования. Агентство Tasnim в воскресенье сообщило, что иранская сторона передала Вашингтону план из 14 пунктов, который предусматривает полное прекращение боевых действий и выплату репараций. Дональд Трамп подтвердил получение документа и пообещал рассмотреть предложенные условия.