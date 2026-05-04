В США навязывают гражданство детям дипломатов из России

Государственный департамент США принудительно распространяет гражданство на рождённых в американской юрисдикции детей сотрудников российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она написала в статье для газеты «Ведомости».

Как следует из публикации, подобная дискриминационная практика в отношении российского персонала применяется американскими властями с 2023 года.

Захарова пояснила, что статус навязывается несовершеннолетним под предлогом закреплённого в конституции «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.

«Комикс про Спайдермена, который запутался в собственной паутине», — добавила дипломат.

