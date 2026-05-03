На Украине заявили о залете белорусского воздушного шара с ретранслятором

Официальный спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил о якобы залете белорусского шара с ретранслятором на территорию страны.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, трансляция которого велась на YouTube.

«Фактически, это ретранслятор для того, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения», — сообщил чиновник.

По его словам, их якобы использует Россия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Белоруссия ведет «довольно специфичную »активность на границе с Украиной.