На Украине заявили о залете белорусского воздушного шара с ретранслятором
Официальный спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил о якобы залете белорусского шара с ретранслятором на территорию страны.
Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, трансляция которого велась на YouTube.
«Фактически, это ретранслятор для того, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения», — сообщил чиновник.
По его словам, их якобы использует Россия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Белоруссия ведет «довольно специфичную »активность на границе с Украиной.
«Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен понимать, кого пытаются вовлечь в любую агрессивную активность против Украины», — подчеркнул политик.