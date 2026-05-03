Госсекретарь США посетит Италию после споры Трампа с Папой Римским и Мелони

Госсекретарь США Марко Рубио 7-8 мая посетит Италию и Ватикан, несмотря на разногласия американского президента Дональда Трампа с Папой Львом XIV и премьер-министром Италией Джорджей Мелони. Об этом пишет Politico.

В публикации говорится, что итальянские СМИ оценивают будущий визит как попытку «разморозить» отношения. По сообщениям СМИ, Рубио встретится с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и министром обороны Гвидо Крозетто, а также с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином.

«На данный момент нет никакой информации о том, встретится ли Рубио напрямую с Папой Римским на этой неделе или с Мелони», — пишет издание.

12 апреля Лев XIV призвал США прекратить военные действия в Иране и прийти к мирному завершению конфликта. Также он подчеркнул, что войну подпитывать иллюзия всемогущества». В ответ Трамп заявил, что папы Римского Льва XIV без участия США не было бы в Ватикане. Также он подчеркнул, что не хочет, чтобы папа Римский поддерживал появление у Ирана ядерного оружия. Папа же сказал, что не боится властей США и продолжит высказываться по поводу американской операции в Иране.

Затем премьер Италии Джорджа Мелони назвала слова Трампа «неприемлемыми». Трамп в ответ отметил, что Мелони является «неприемлемой» и ей «все равно» на то, обладает ли Иран ядерным оружием, которое «взорвет Италию за две минуты».

Также 14 апреля Трамп на своей странице в соцсети Truth Social попросил объяснить Льву XIV, что Иран якобы уничтожал протестующих, а появление у Тегерана ядерной бомбы неприемлемо.

Ранее папа Римский обесценил конфликт с Трампом.