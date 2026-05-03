В Ирландии 16 тысяч украинских беженцев оставят без жилья

Правительство Ирландии с августа начнет выселять 16 ​​000 украинских беженцев из предоставленного государством жилья, пишет Irish Examiner. Власти согласовали ряд изменений в госполитике в этой сфере. В них входит сворачивание существующей программы выплаты компенсации за предоставление жилья (Advisor Recognition Payment, ARP).

В августе начнется шестимесячный процесс отзыва туристического и коммерческого жилья, в котором размещены до 16 000 украинцев. Сворачивание программы компенсационных выплат за жилье затронет еще 42 000 человек, которые размещены в принимающих объектах недвижимости по всей стране. Ежемесячная выплата в размере 600 евро для принимающих объектов сократится до 400 евро в сентябре и прекратится в марте следующего года.

В результате любой украинский беженец, прибывший в Ирландию до марта 2024 года, больше не будет иметь права на предоставляемое государством жилье. Это не коснется случаев, когда он относится к особо уязвимой категории или имеет препятствия для самостоятельности.

Представитель министерства юстиции Ирландии заявил, что эти предложения разработаны в соответствии с недавней рекомендацией Совета ЕС о скоординированном переходе лиц из-под временной защиты. Беженцев предупредят как минимум три месяца до того, как их жилье будет отозвано.

Ранее правительство Ирландии ввело правила, ограничивающие размещение вновь прибывающих украинских беженцев 30 днями. Но это не распространялось на тех, кто приехал до марта 2024 года.

Тем, кто желает остаться в предоставленном государством жилье, необходимо подать заявку и самостоятельно заявить о своей потребности в жилье. Это должно быть подтверждено документами.

Ранее сообщалось, что Польша потратила на украинских беженцев более $2 млрд в 2025 году. В феврале президент Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий часть льгот и механизмов поддержки граждан Украины.